Топ безопасных стран для российских туристов: куда стоит отправиться в 2024 году

Топ-5 самых безопасных стран в мире для путешествий в 2024 году

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Безопасные направления путешествий для российских туристов в 2024 году.

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Из последних опросов, проведенных на тематических веб-ресурсах, посвященных туризму и бронированию жилья, становится ясно, что россияне рассматривают некоторые страны Европы и Юго-Восточной Азии, а также некоторые страны СНГ, как наиболее безопасные для путешествий.

Рейтинг безопасных для путешествий стран

Белоруссия

Белоруссия занимает лидирующее положение в этом списке. Подавляющее большинство россиян считают эту страну безопасной для поездок за границу. Около 45% участников опроса отдали свой голос за нее. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

На втором месте находятся ОАЭ. Туристы из России отмечают низкий уровень преступности в этой стране, что способствует их чувству безопасности во время путешествия. ОАЭ остаются одним из самых популярных туристических направлений среди россиян. Примерно 25% опрошенных туристов считают ОАЭ безопасными для путешествий. Страны Европы

Третье место занимают различные страны Европы, доступные для российских туристов. Безопасность отдыха в этих странах не вызывает сомнений у 24% опрошенных туристов. Страны Юго-Восточной Азии

Также россияне считают безопасными для поездок страны Юго-Восточной Азии, такие как Китай, Таиланд и Шри-Ланка. Учитывая, что многие российские туристы знакомы с этими направлениями, их мнение о безопасности путешествий можно считать объективным.

Примерно 15% опрошенных считают Таиланд безопасным местом для поездок, 10% отдали предпочтение Китаю, а около 8% упомянули Шри-Ланку. Турция

Турция также входит в список безопасных стран для российских туристов. Примерно 13% опрошенных считают ее безопасной для путешествий, причем даже женщины утверждают, что можно спокойно поехать в Турцию даже в компании подруг.

Кроме того, Грузия получила поддержку 8% опрошенных туристов, а среди других упомянутых безопасных направлений для россиян также были Египет, Узбекистан, Норвегия и Япония.