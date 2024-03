Обязательный консульский учёт для российских резидентов за рубежом: новая миграционная политика Турции

Похоже, в Турции решили принять меры, чтобы убедить российских резидентов пройти консульский учёт. Согласно информации в местных СМИ, для россиян, проживающих за границей, будет обязательным проведение консульского учёта.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0