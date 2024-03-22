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Обязательный консульский учёт для российских резидентов за рубежом: новая миграционная политика Турции

Россия собирается ввести обязательный консульский учет россиян за рубежом

Туризм

Похоже, в Турции решили принять меры, чтобы убедить российских резидентов пройти консульский учёт. Согласно информации в местных СМИ, для россиян, проживающих за границей, будет обязательным проведение консульского учёта.

Россия собирается ввести обязательный консульский учет россиян за рубежом
Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Это решение связано с планом мероприятий по государственной миграционной политике России на 2024-2025 годы, утверждённым правительством страны. Планируется начать внедрение консульского учёта до 20 июня следующего года, за разработку которого отвечает Министерство иностранных дел России.

Эту информацию турецкая пресса передаёт, ссылаясь на РБК и РИА "Новости", однако далее появляются интересные детали.

Консульский учёт будет обязательным как для российских граждан, находящихся за границей, так и для иностранных граждан, приезжающих в Россию. Последним будет предложено создать "цифровой профиль", включая использование их биометрических данных. Этот процесс предполагает объединение миграционной информации из различных ведомств, таких как Минцифра, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки.

Все необходимые мероприятия должны быть завершены к 10 декабря. К тому времени правительство Москвы, ФСБ, МВД, Минцифра и другие органы должны подвести итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранных граждан, прибывающих в страну через столичные аэропорты. Этот эксперимент включает в себя государственную геномную регистрацию и запись голоса.

Что касается российских резидентов, то пока не ясно, как будет проводиться их учёт. Однако турецкие источники отмечают, что консульский учёт станет обязательным для российских граждан, проживающих за границей. Они также добавляют, что в документе не уточняются конкретные меры, которые будут предприняты для того, чтобы убедить россиян пройти учёт в консульствах.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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