Безопасность в Wi-Fi: экспертные советы для Туристов в Аэропортах

Правила безопасного использования бесплатного Wi-Fi в аэропортах

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты из Великобритании выдали туристам рекомендации по обеспечению безопасности при использовании бесплатного Wi-Fi в аэропортах. По их мнению, ни одна общественная Wi-Fi сеть не может быть полностью защищена, однако существуют меры, которые помогут снизить риски, передает издание express.

Фото: https://www.securitymedia.ru

Компания Bionic предложила всем туристам, подключающимся к общедоступным сетям Wi-Fi, использовать виртуальную частную сеть (VPN), что затруднит перехват личных данных, таких как банковская информация или адрес электронной почты, другим лицам.

Также рекомендуется просматривать только безопасные веб-сайты с префиксом "HTTPS" в открытых сетях, а не "HTTP". Сайты, использующие "HTTP", не защищены шифрованием данных, что может привести к доступу третьих лиц к введенной пользователем информации, включая данные кредитных карт.

Появление медленной работы устройства, неожиданных всплывающих окон или запущенных в фоновом режиме незнакомых процессов могут свидетельствовать о наличии вредоносного ПО или попытке взлома. В случае обнаружения таких признаков рекомендуется немедленно отключиться от сети, провести проверку на наличие антивирусного программного обеспечения и изменить пароли.