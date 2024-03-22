Простые советы от стюардессы British Airways: что пить перед полетом для комфортной посадки

Напитки, которые нежелательно пить перед посадкой в самолет

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перед вылетом в самолет стюардесса из British Airways рекомендует избегать определённых напитков. Согласно её советам, стоит отказаться от алкоголя и кофеина, поскольку они способствуют обезвоживанию организма, что может усугубиться из-за сухого воздуха в салоне. Помимо этого, потребление алкоголя и кофеина может вызвать раздражение желудка и привести к вздутию живота.

Фото: openverse.org by Dominick Guzzo is licensed under CC BY 2.0.

Вместо этих напитков рекомендуется предпочесть мятный чай, который поможет сохранить уровень влажности в организме и предотвратить проблемы с желудком.