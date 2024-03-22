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Как авиакомпании оспаривают утрату багажа: история пассажирки

Авиакомпания Red Wings отказывается выплачивать компенсацию за потерянный багаж

1:54
Туризм

Женщина отправила предъявление до суда авиакомпании, прикрепив к нему чеки на товары, купленные во время путешествия, в качестве доказательства содержимого её чемоданов. Одна из них включала также таможенную декларацию. Она оценила общую стоимость утраченного багажа в 2,8 миллиона рублей. Однако ответ авиакомпании разочаровал её: "Представленные вами чеки нечитаемы и не могут быть идентифицированы и сопоставлены с вашими заявленными обстоятельствами. Часть из них не переведена на русский язык. Мы решили выплатить компенсацию в размере 600 рублей за килограмм утраченного багажа". Они учли только один чемодан, второй, к её удивлению, был обнаружен по документам. Также было указано в акте. Она утверждает, что подписывала документ пустым, а сотрудники аэропорта обещали заполнить его сами. После пережитого стресса пассажирка с ограниченными физическими возможностями согласилась на такие условия.

Авиакомпания Red Wings отказывается выплачивать компенсацию за потерянный багаж
Фото: freepik.com by lookstudio is licensed under public domain

По её мнению, все предоставленные ей документы читаемы. Кроме того, факты неполучения багажа и его прибытия в пункт назначения могут быть подтверждены записями с камер. Она обратилась с жалобами в Росавиацию, Роспотребнадзор, Транспортную прокуратуру и готовится к судебному разбирательству.

В авиакомпании заверили, что предприняли все возможные меры для поиска багажа пассажира: "На основании предоставленных документов мы приняли положительное решение об удовлетворении требований пассажира в соответствии с нормами Воздушного кодекса. Это было сделано потому, что пассажир не объявил ценность своего багажа при регистрации на рейс, а представленные чеки не могут быть идентифицированы с утраченным багажом. Мы не исключаем возможности изменения размера компенсации при поступлении дополнительной достоверной информации о причиненном пассажиром ущербе".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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