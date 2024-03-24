Исследование показало, что выбор места отдыха часто зависит от книг, которые мы читаем

Согласно отчёту Fox News, более 2000 респондентов признали, что книги часто вдохновляют их на путешествия.
Каждый четвёртый человек из числа опрошенных выбрал место для будущего отпуска, потому что оно было описано или упомянуто в художественном произведении. Интересно, что 15% участников опроса забронировали отель в этом месте всего через один день после прочтения книги.
Более половины опрошенных (46%) выразили желание увидеть, как выглядят места, где разворачиваются события из их любимых произведений, в реальной жизни.
Певец Стас Пьеха трогательно поздравил наследника с днём рождения.