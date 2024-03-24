Исследование показало, что выбор места отдыха часто зависит от книг, которые мы читаем

От книги к курорту: как литература влияет на выбор путешествий

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Согласно отчёту Fox News, более 2000 респондентов признали, что книги часто вдохновляют их на путешествия.

Фото: ://unsplash.com/photos/07mSKrzKiRw Image Gallery by Chor Hung Tsang chorhung

Каждый четвёртый человек из числа опрошенных выбрал место для будущего отпуска, потому что оно было описано или упомянуто в художественном произведении. Интересно, что 15% участников опроса забронировали отель в этом месте всего через один день после прочтения книги.

Более половины опрошенных (46%) выразили желание увидеть, как выглядят места, где разворачиваются события из их любимых произведений, в реальной жизни.