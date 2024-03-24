На что стоит обратить внимание при бронировании отеля, чтобы не разочароваться в своем выборе

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Обман отельеров: как распознать скрытые недостатки на фото и избежать разочарования

1:33
Туризм » Путешествия

Привлекательные изображения, сопровождаемые положительными отзывами, могут сделать отель настоящей жемчужиной в глазах путешественника. Но встречаются случаи, когда ожидания не совпадают с реальностью. Чтобы избежать ловушек, ставленных хитрыми хозяевами отелей еще на этапе выбора жилья, важно учесть несколько нюансов.

Обман отельеров: как распознать скрытые недостатки на фото и избежать разочарования
Фото: flickr. com by Alexander Plushev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Мансардные этажи, по мнению экспертов, часто становятся самым неудачным выбором. На фотографиях они могут выглядеть уютно и просторно, однако на самом деле под крышей может быть невыносимо жарко. Низкий потолок лишь усугубляет ощущение стесненности, а шум от проходящих по крыше птиц добавляет неудобства.

Также стоит обратить внимание на детали интерьера. Если на фотографиях видны лишь отдельные красивые предметы, как например, стильное зеркало или стеклянная панель, это может быть попыткой скрыть отсутствие вкуса в дизайне или плохого ремонта. Владельцы отелей часто делают акцент на наиболее удачных элементах, чтобы отвлечь внимание от недостатков или сгладить их негативное воздействие. Этот трюк также может применяться для маскировки небольших по размеру номеров.

Важно обращать внимание и на состояние ванных комнат и туалетов. Не редко бывает так, что в номере красивая мебель, а в санузле установлена устаревшая душевая с поддоном вместо кабинки и простой водонагреватель. В качественных отелях обычно предусматривается достаточно места для санузлов, чтобы гости не чувствовали себя сжатыми на небольшой площади. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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