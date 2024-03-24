Несколько хитростей, которые сделают ваше пребывание в аэропорту намного приятнее

Чтобы в полной мере насладиться всеми радостями путешествия, воспользуйтесь этими практичными лайфхаками, которые сделают пребывание в аэропорту более удобным и увлекательным.
Выбор ночных рейсов
Если вам не хочется терпеть бесконечные очереди у регистрационной стойки и шумное окружение, то выбор ночных рейсов — отличный вариант для вас.
Выбор очереди слева
Многие привыкли выбирать очередь справа от себя по инерции. Поэтому всегда стоит стремиться занять место в крайней левой очереди. Это поможет ускорить процесс регистрации на рейс.
Использование Wi-Fi-хитрости
Некоторые аэропорты предоставляют бесплатный Wi-Fi, но время его использования ограничено. Можно обойти это ограничение, переведя часы на своем смартфоне назад. Однако не забудьте вернуть их в исходное положение после использования.
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