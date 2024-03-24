Несколько хитростей, которые сделают ваше пребывание в аэропорту намного приятнее

3 совета туристам для комфортного пребывания в аэропорту

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Чтобы в полной мере насладиться всеми радостями путешествия, воспользуйтесь этими практичными лайфхаками, которые сделают пребывание в аэропорту более удобным и увлекательным.

Фото: Openverse by pmsyyz is licensed under CC BY-SA 2.0

Выбор ночных рейсов

Если вам не хочется терпеть бесконечные очереди у регистрационной стойки и шумное окружение, то выбор ночных рейсов — отличный вариант для вас.

Выбор очереди слева

Многие привыкли выбирать очередь справа от себя по инерции. Поэтому всегда стоит стремиться занять место в крайней левой очереди. Это поможет ускорить процесс регистрации на рейс.

Использование Wi-Fi-хитрости

Некоторые аэропорты предоставляют бесплатный Wi-Fi, но время его использования ограничено. Можно обойти это ограничение, переведя часы на своем смартфоне назад. Однако не забудьте вернуть их в исходное положение после использования.