Неожиданная татуировка: история туриста в Таиланде, которая шокировала соцсети

Турист напился в Таиланде и проснулся со странной татуировкой

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде турист, выпивший изрядно, проснулся с неожиданной татуировкой, изображающей секс с трансгендером. О своем необычном "украшении" он поделился в социальных сетях, привлекая внимание издания Thaiger.

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

На фотографии татуировки был текст на тайском языке. "Может кто-нибудь перевести, пожалуйста? Проснулся с этим на груди", — попросил он.

Пользователи предположили, что турист перебрал с алкоголем и не помнит, как получил эту татуировку. Оказалось, что он попросил сделать надпись "У меня был секс с ледибоем" (так в Таиланде называют трансгендерных женщин).

Некоторые насмехались над произошедшим, другие жалели туриста за то, что ему могли сделать тату без его согласия. Однако некоторые пользователи нашли эту историю оскорбительной, так как в комментариях начали высмеивать Таиланд. В ответ на жалобы публикацию удалили.