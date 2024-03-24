Стюардессы порекомендовали избегать заказа определенного напитка на борту самолета

Совет от стюардесс: какие напитки не стоит заказывать на борту самолета

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм Путешествия

Стюардессы поделились советом о том, какой напиток лучше не выбирать во время полета на самолете.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines is licensed under CC BY-SA 2.0

Речь идет о газировке. Пассажиры, заказывающие этот напиток, могут вызвать некоторые неудобства для себя и других пассажиров.

Все дело в том, что из-за низкого давления в салоне самолета газированные напитки пенятся значительно сильнее. Это приводит к тому, что стюардессы тратят значительное количество времени на обслуживание пассажиров, заказавших такие напитки.

Однако газировка не единственный напиток, который лучше не заказывать в самолете. Также рекомендуется воздержаться от кофе и чая, поскольку резервуары с горячей водой на борту самолетов моются крайне редко.