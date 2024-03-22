Майские праздники: топ направлений для отдыха в России с выгодными ценами на жилье

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для отдыха на майские праздники

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию экспертов из "Яндекс. Путешествия", большинство россиян планируют провести майские праздники в Санкт-Петербурге, где средняя стоимость ночлега в местных отелях составляет около 6,7 тысяч рублей.

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На втором месте по популярности оказался город Сочи, где средняя стоимость ночи в гостиницах составляет около 8,6 тысяч рублей. Среди других популярных направлений следует упомянуть Москву (средняя цена за ночь — 16,3 тысячи рублей), Казань (8,7 тысяч), Нижний Новгород (7,7 тысяч) и другие.

Согласно данным экспертов из Суточно. ру, сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха, на данный момент средняя цена аренды на сутки во время праздников составляет 4 381 рубль.

Большинство бронирований приходится на 28 апреля и 9 мая, начало двухдневных выходных. Люди предпочитают бронировать жилье на длительный срок в Сочи, Калининграде и Кисловодске на более пяти суток. В другие города, как правило, путешествуют на короткий срок — три-четыре дня. Однако встречаются случаи бронирования жилья на весь период праздников или на две недели.

Самая низкая стоимость аренды из перечисленных направлений наблюдается в Калининграде — 3 573 рубля в сутки, в Кисловодске — 4 088 рублей и в Зеленоградске — 4 578 рублей. В Сочи средняя стоимость аренды на сутки составляет 4 654 рубля, в Волгограде — 4 723 рубля, в Санкт-Петербурге — 4 731 рубль, в Москве — 4 945 рублей, в Нижнем Новгороде — 5 253 рубля, в Казани — 5 371 рубль, в Минске — 6 364 рубля.

Юрий Кузнецов, основатель и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно. ру, отмечает, что туристы активно бронируют жилье на майские праздники, и спрос значительно выше по сравнению с прошлым годом. Основное количество бронировок ожидается ближе к самим праздникам. В целом, есть много вариантов для проживания, поэтому успешно снять жилье вполне возможно.