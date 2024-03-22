Новая возможность: туры из Москвы в Северную Корею

У российских туристов будет возможность отправиться в Северную Корею прямо из Москвы

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из Москвы собираются отправлять туристов в Северную Корею уже в июне, сообщили представители туристической компании "Проект Пхеньян", которая получила аккредитацию от властей КНДР.

Фото: flickr.com by Roman Harak is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первые туристические группы направятся в Северную Корею в начале лета. Стоимость путевок будет варьироваться, начиная от 400 долларов за четырехдневный тур и достигая 1900 долларов за 15-дневный пакет.

Это первый случай после пандемии COVID-19, когда российские турфирмы могут организовать поездки в Северную Корею. Компания "Проект Пхеньян" ранее действовала под другим наименованием, но теперь перешла на более современное. Она была основана в 2017 году и уже имеет опыт работы с российскими туристами.

Кроме того, владивостокская туристическая компания "Восток Интур" также стала первым российским туроператором, который организовал отправку группы туристов в Северную Корею в феврале текущего года.