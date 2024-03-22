Откройте для себя Таиланд: лучшее время для путешествия и что посмотреть

Эксперт рассказал, когда лучше лететь на отдых в Таиланд

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде исторически сформировались три туристических сезона, определяемых не столько температурой воздуха, сколько уровнем влажности. Эту информацию предоставил представитель Туристического управления Таиланда, Константин Кинель.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0

Лучшее время для посещения Таиланда приходится на период с ноября по март, известный как сухой сезон. В это время с апреля по июнь наступает жаркое время, а с июня по сентябрь — влажный, который местные называют "зеленым сезоном", когда в некоторых районах страны выпадают дожди, как пояснил он в комментарии для aif. ru.

Для тех, кто интересуется архитектурой, эксперт рекомендует посетить центральную часть Таиланда, где расположены исторические города, бывшие столицы страны, а также памятники культуры и архитектуры. Кроме того, Кинель отметил, что путевки стоит приобретать заранее, чтобы сэкономить и выбрать подходящий отель.

Согласно вице-президенту Ассоциации туроператоров России, Артуру Мурадяну, стоимость летней поездки в ОАЭ и на Шри-Ланку уменьшится на 10-15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Цены на отдых в Турции и Таиланде останутся на прежнем уровне.