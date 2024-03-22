Откройте для себя Таиланд: лучшее время для путешествия и что посмотреть

В Таиланде исторически сформировались три туристических сезона, определяемых не столько температурой воздуха, сколько уровнем влажности. Эту информацию предоставил представитель Туристического управления Таиланда, Константин Кинель.
Лучшее время для посещения Таиланда приходится на период с ноября по март, известный как сухой сезон. В это время с апреля по июнь наступает жаркое время, а с июня по сентябрь — влажный, который местные называют "зеленым сезоном", когда в некоторых районах страны выпадают дожди, как пояснил он в комментарии для aif. ru.
Для тех, кто интересуется архитектурой, эксперт рекомендует посетить центральную часть Таиланда, где расположены исторические города, бывшие столицы страны, а также памятники культуры и архитектуры. Кроме того, Кинель отметил, что путевки стоит приобретать заранее, чтобы сэкономить и выбрать подходящий отель.
Согласно вице-президенту Ассоциации туроператоров России, Артуру Мурадяну, стоимость летней поездки в ОАЭ и на Шри-Ланку уменьшится на 10-15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Цены на отдых в Турции и Таиланде останутся на прежнем уровне.
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