Финляндский туризм: преодоление вызовов пандемии и поиск новых аудиторий

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Финский турбизнес постепенно умирает без россиян

3:28
Туризм

В течение последних двадцати лет Финляндия стала одним из наиболее популярных направлений для российских туристов. Многие жители Петербурга и других граничащих регионов регулярно посещали ее, как будто отправлялись на дачу, проводя там праздники и уикенды. Туристический сектор, ориентированный на россиян, стремительно развивался.

Финский турбизнес постепенно умирает без россиян
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Однако сейчас финские власти закрыли границу. Что происходит с финскими отелями и туристическими комплексами, которые были постоянными пунктами назначения для наших соотечественников?

Экономическая катастрофа Недавно торговые центры в приграничных финских городах Иматра и Лаппенранта наполнялись звуками русской речи. Российские туристы активно делали покупки в магазинах, приобретая одежду европейских брендов и запасаясь традиционными российскими товарами, такими как кофе, шоколад и моющее средство "Фейри". Некоторые кассиры даже нанимались с умением говорить на русском языке, а в некоторых магазинах начали принимать оплату в рублях.

Согласно официальным данным, российские туристы в среднем тратили до миллиона евро в день в Финляндии. Поэтому, когда соседняя страна закрыла границы из-за пандемии, туристическая индустрия понесла значительные убытки. Надежды на будущее были, но когда правительство Финляндии ввело санкции, окончательно прекратившие поток российских туристов, это стало ударом для отрасли.

"Это настоящая катастрофа: курорты закрываются, аквапарки прекращают свою работу, а домики для отдыха арендуются все реже и реже. Без российских туристов экономика Лаппенранты и Южной Карелии в целом сильно страдает. Муниципалитеты не могут оказать помощь бизнесу, так как не могут выполнить свои социальные обязательства из-за недостатка налоговых поступлений. Это просто катастрофа", — говорит депутат городского совета Лаппенранты Ристо Хуовинен.

В ноябре прошлого года один из популярных гостиничных комплексов с услугами СПА в регионе Куутости на востоке Финляндии объявил о банкротстве. Этот курорт находится всего в 150 километрах от ближайшего пункта пропуска через границу с Россией и пользовался популярностью у наших туристов. Долги возникли еще во время пандемии, и когда они достигли 1,3 миллиона евро, владельцы пришли к выводу, что не могут продолжать бизнес.

"Однако, любопытно, что при попытке забронировать гостевой домик на финской турбазе через Booking, можно столкнуться с тем, что свободных мест нет. Все дома забронированы на многие месяцы вперед. Возможно, российских туристов заменили европейцы, американцы или даже китайцы?", — задается вопросом управляющая одной из таких баз Лариса С.

"Нет, ничего подобного", — объясняет она. "Просто стоимость содержания одного домика в месяц составляет около 1000 евро. Это включает в себя уборку, налоги, содержание дорог. Поэтому многие владельцы просто заблокировали бронирование через Booking, объявив, что все номера заняты, и ушли, ожидая лучших времен".

У Ларисы под управлением находятся 12 домиков в регионе Северное Саво, на юго-востоке Финляндии. Рядом с ними находится горнолыжный курорт Тахко, который с 2008 года привлекал российских туристов. Во время пандемии туристический бизнес в этом регионе поддерживался за счет

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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