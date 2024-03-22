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Турция vs. Подмосковье: какие отдых и цены выгоднее для российских туристов

Отдохнуть в Турции стало дешевле, чем в Подмосковье

1:22
Туризм

Согласно данным исследования, стоимость отдыха в Подмосковье значительно возросла за последний год. Аренда дачного дома в сутки может начинаться от 13'000 рублей, а длительная поездка обходится не менее 89'000 рублей. Цены на 5-комнатные коттеджи достигают 27'750 рублей за сутки. Тем не менее, туроператоры отмечают, что некоторые туры в Турцию могут обойтись дешевле, чем отдых в Подмосковье. Например, доступны варианты путевок на двоих за 75'000 рублей. В то же время, стоимость отдыха в Египте составляет около 115-120'000 рублей. Это позволяет россиянам наслаждаться качественным отдыхом за границей по более выгодным ценам.

Отдохнуть в Турции стало дешевле, чем в Подмосковье
Фото: flickr.com by Константин Барбу is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты также отмечают, что разница в ценах между отдыхом в Подмосковье и Турции почти исчезла. Теперь россияне имеют возможность отдохнуть за границей по ценам, сравнимым с отечественными.

Важно учитывать, что многие люди стремятся поддерживать здоровый образ жизни во время отпуска. Поэтому рекомендуется ознакомиться со статьей "Названы 10 необычных причин головной боли и способы облегчения". Эта информация поможет сохранить здоровье и насладиться отдыхом без проблем.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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