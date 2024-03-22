Оптимальное время вылета и дни недели: советы для избежания пробок и задержек

Стюардесса из Британии назвала лучшее время для вылета

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Избежать задержек при перелете наилучшим образом помогает выбор утреннего времени, однако не слишком раннего. Это утверждает стюардесса авиакомпании British Airways, Сиф Бьернсдоттир, в беседе с изданием The Sun. Путешествуя в это время, можно избежать пиковой нагрузки и избежать долгих пробок.

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Наиболее предпочтительное время для вылета считается между 10:00 и 11:00. По словам стюардессы, выбирая эти часы, пассажиры имеют возможность лучше выспаться предыдущим вечером.

Результаты исследования компании HappyOrNot показали, что оптимальное время вылета из аэропорта — 8:00, в то время как наихудшее — полночь. Среду признали лучшим днем для полетов, а воскресенье — наихудшим.