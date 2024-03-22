Оптимальное время вылета и дни недели: советы для избежания пробок и задержек

Избежать задержек при перелете наилучшим образом помогает выбор утреннего времени, однако не слишком раннего. Это утверждает стюардесса авиакомпании British Airways, Сиф Бьернсдоттир, в беседе с изданием The Sun. Путешествуя в это время, можно избежать пиковой нагрузки и избежать долгих пробок.
Наиболее предпочтительное время для вылета считается между 10:00 и 11:00. По словам стюардессы, выбирая эти часы, пассажиры имеют возможность лучше выспаться предыдущим вечером.
Результаты исследования компании HappyOrNot показали, что оптимальное время вылета из аэропорта — 8:00, в то время как наихудшее — полночь. Среду признали лучшим днем для полетов, а воскресенье — наихудшим.
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