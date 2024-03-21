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Отдых за рубежом в 2024-м: топ доступных направлений для российских туристов

Индия и ОАЭ названы самыми доступными по стоимости направлениями для туризма в 2024 году

2:38
Туризм

Прогнозы экспертов говорят о благоприятных перспективах для российского туризма в 2024 году. Несмотря на санкции, россиянам по-прежнему доступен отдых за рубежом, что открывает возможности для экономии в семейном бюджете. Давайте рассмотрим варианты популярных туристических направлений.

Индия и ОАЭ названы самыми доступными по стоимости направлениями для туризма в 2024 году
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Абхазия

Гастрономический туризм Абхазии славится своей уникальной кухней, доступной по приемлемым ценам. Это место привлекает многих российских туристов не только блюдами, но и красивыми озерами, густыми лесами, высокими горами и живописными пляжами, идеальными для семейного отдыха.

Турция

Туризм в формате "все включено". Путешествие в Турцию гарантирует максимальный комфорт для туристов. Теплое море, современные отели и захватывающая архитектура оставляют незабываемые впечатления. Хотя стоимость тура "все включено" может быть немного выше, это компенсируется уменьшением дополнительных расходов во время поездки.

Египет

Туризм с погружением в историю Египет предлагает уникальную возможность окунуться в историю, насладиться величием пирамид и увидеть обитания бедуинов. Лучшее время для посещения страны — конец лета, осень или ранняя весна. Рекомендуется заранее бронировать туры у туроператоров, чтобы избежать сезонного повышения цен.

ОАЭ

Туризм в стиле восточной сказки ОАЭ — это место, которое нужно увидеть своими глазами, чтобы оценить красоту пляжей, отелей и качество сервиса. Не обязательно ехать в Дубай, можно выбрать более доступный вариант отдыха в Шардже. Ежегодно тысячи туристов находят что-то для себя в этой стране — от водных аттракционов до ночных клубов.

Индия

Туризм в стране контрастов Индия поражает контрастами — от нищеты до шикарных дворцов, от хаоса городов до тишины храмов. Цены здесь вполне приемлемые, а впечатления от посещения старых городов и религиозных мест остаются надолго в памяти. Отдых здесь доступен по невысоким ценам.

Шри-Ланка

Пеший туризм Шри-Ланка предлагает разнообразные возможности для пеших прогулок — национальные парки, побережье Индийского океана, горные тропы и чайные плантации, что делает отдых здесь насыщенным и интересным.

Грузия

Винный туризм. Посещение Грузии неполноценно без дегустации местного вина. Кроме того, страна богата старинными крепостями, просторными пляжами и величественными горами. Преимущества поездки в Грузию включают также отсутствие необходимости в визе и широкое использование русского языка.

Туры на лето: куда полететь отдыхать в 2024 году?
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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