Туристический бум в Беларуси: россияне предпочитают отдыхать через онлайн-сервисы

Страна, в которой россияне забронировали почти все отели

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Главные гости белорусских отелей в 2024 году — российские туристы, которые совершают 88% всех онлайн-бронирований через сервис Ostrovok. ru. Эту информацию предоставила Ксения Безбородова, руководитель направления по работе с белорусскими гостиницами в российском онлайн-сервисе. По ее данным, 8% бронирований осуществляют сами белорусы, в то время как доля прибалтийских стран составляет примерно 1,5%, а остальные регионы — 3%.

Фото: Depositphotos

Зимой количество бронирований белорусских отелей через Ostrovok. ru выросло на 64% по сравнению с прошлым годом, а доход от этих бронирований увеличился на 75%. Средний тариф за номер в Минске составляет $66, а средний чек — около $168, что свидетельствует о растущем интересе к Белоруссии.

Даже туристы из Китая начали бронировать номера через российский сервис, хотя их доля составляет всего 0,3%. Этот факт также указывает на привлекательность белорусского направления для международных посетителей.