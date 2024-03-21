Биометрический заграничный паспорт: ключ к безпроблемным поездкам в Европу

Эксперт по визам посоветовал россиянам оформить биометрический загранпаспорт

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для поездок в Европу российским гражданам рекомендуется оформить биометрический заграничный паспорт. Об этом заявил специалист по визовым вопросам Илья Блажиевский в интервью с агентством "ФедералПресс".

Фото: Агентство "Москва" by Андрей Никеричев

По его словам, во втором полугодии 2024 года большинство стран Европы перейдёт на автоматизированную систему контроля въезда/выезда, требующую наличие чипа в паспорте.

"Становится всё чаще случаями, когда владельцы устаревших паспортов сталкиваются с проблемами при въезде в Европу из-за ошибок в написании данных. В то же время, у обладателей биометрических паспортов таких проблем не возникает", — подчеркнул эксперт.