Экономьте в аэропорту: секреты стюардессы для минимизации расходов в путешествиях

Экс-стюардесса рассказала, как сэкономить в аэропорту

Бывшая стюардесса высказала наблюдения о распространённых ошибках туристов в аэропортах, которые ведут к ненужным тратам. Её мнение было опубликовано на портале "Tourprom" с ссылкой на издание "The Sun".

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Она отметила, что часто путешественники тратят лишние деньги на такие вещи, как бутилированная вода в авиагавани, невыгодный обмен валюты в терминалах аэропорта, улучшение класса обслуживания на борту, покупки в магазинах беспошлинной торговли и еды на борту самолета.

Вместо этого она предложила следующие способы сэкономить: использовать пустую бутылку для бесплатной заправки питьевой водой прямо в терминале; повышать класс обслуживания на борту, а не заранее, чтобы избежать дополнительных расходов; проводить обмен валюты в городских обменниках, так как условия там часто выгоднее.

Также стоит обдумать вариант взять еду с собой, так как цены на продукты и готовые блюда как в аэропорту, так и на борту самолета, обычно завышены. И относительно покупок в Duty Free магазинах — иногда более привлекательные предложения можно найти онлайн.