Путешествие в Абхазию: впечатления о природе и культурном наследии

Туристка из России рассказала об отдыхе в Абхазии

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна россиянка, посетившая Абхазию, отметила, что это место не идеально для тех, кто привык к высокому уровню сервиса, однако оно привлекательно для любителей природы, живописных пейзажей, уединения и тишины. Она поделилась своими впечатлениями с порталом "Тонкости туризма".

Фото: flickr.com by Oleg Brovko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Автор отзыва отметила, что ее впечатлили панорамные виды с площадки над озером Рица, но экскурсия на дачу Сталина ей показалась малоинтересной.

"Это, конечно, часть истории и можно посетить однажды. Однако стоит отметить, что окружающая территория дачи представляет гораздо больший интерес, чем сам интерьер", — отметила она.

Особенно живо в памяти у женщины остался впечатлительный веревочный подвесной мост.