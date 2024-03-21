Откровения о Кубе: нищета, бензиновый кризис и реальные курсы валют

Туристка из России рассказала о настоящей Кубе

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отзыв российской туристки о её 16-дневном пребывании на Кубе оказался далек от романтических представлений, созданных в интернете. Вместо прекрасной картинки она столкнулась с реальностью, где вместо лоска оказалась нищета и показуха. Она поделилась своими впечатлениями в Дзен-канале "Путешествие с фотокамерой", раскрывая горькую правду о популярной стране.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Путешественница была потрясена разрывом между жизнью местных жителей и условиями для туристов: "Я знала, что Куба — небогатая страна, но условия, в которых живет местное население, просто шокируют".

По её мнению, важно осознавать реальное положение острова Свободы, несмотря на интерес к нему. Например, на Кубе существует бензиновый кризис, который приводит к редким автобусным рейсам между городами, завышенным ценам на такси и проблемам с поставкой продуктов. Она также отметила сложности с курсом валют и различия между официальным и реальным курсом чёрного рынка.

Туристка также подчеркнула, что магазины на Кубе часто пусты, и трудно найти даже самые необходимые товары из-за низкого уровня местного производства и проблем с доставкой. В аптеках доступны лишь антисептики и жаропонижающие, хотя медицина на острове считается хорошей.

Она описала Кубу такой, какая она есть, чтобы предостеречь будущих туристов от возможных разочарований и помочь им более реалистично представить, с чем они могут столкнуться во время поездки.