Туриндустрия Анталии: возможности изменений с поддержкой оппозиционной фракции

Оппозиция в Анталии критикует туристический бизнес

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оппозиционная фракция в Анталии начала выражать свою критику в адрес туристической индустрии города, утверждая, что местное правительство не прилагает достаточных усилий для стимулирования развития туризма в регионе.

Фото: Openverse by Человек с Урала is licensed under CC BY 2.0

"Мы стремимся к тому, чтобы Анталия стала привлекательным центром высококлассного туризма. Однако на текущий момент мы наблюдаем, что основная часть туристов приезжает с пакетными турами и не проявляет значительных финансовых затрат", — отмечает председатель фракции, Озгюр Озель.

Фракция предлагает создание специальной комиссии, которая будет заниматься разработкой стратегии по развитию туризма в городе. "Наша цель — привлечь состоятельных туристов, готовых потратить больше средств", — подчеркивает Озель.

Губернатор Анталии, Аднан Мендерес, ответил на критику фракции, заявив, что город уже активно работает над улучшением условий для туристов. "Мы понимаем, что многие предпочитают пакетные туры, но мы стремимся предоставить им максимальное разнообразие развлечений и экскурсий", — отметил губернатор.

Важно отметить, что Анталия является одним из самых популярных туристических направлений в Турции. Ожидается, что в 2024 году число посещений города превысит миллион.