Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супруга Антона Макарского придерживается израильской диеты
Россияне чаще берут микрозаймы для погашения долгов и оплаты лекарств
Евгений Балицкий: Купирование ВСУ вокруг Харькова помешает солдатам ударить по Белгороду
Певец Shaman признал, что псевдоним ему подарила Лолита Милявская
Никита Кологривый записал видеообращение из зала суда с извинениями к россиянам
Минобороны России: на Купянском направлении ВСУ потеряли около 40 человек
LADBible: женщина решила помериться силами в армрестлинг с незнакомым мужчиной и сломала кость
Каллас заявила, что третья мировая не состоится, если РФ проиграет в конфликте
Убийца 30 пенсионерок приговорен к пожизненному заключению
Туриндустрия Анталии: возможности изменений с поддержкой оппозиционной фракции

Оппозиция в Анталии критикует туристический бизнес

1:14
Туризм

Оппозиционная фракция в Анталии начала выражать свою критику в адрес туристической индустрии города, утверждая, что местное правительство не прилагает достаточных усилий для стимулирования развития туризма в регионе.

Оппозиция в Анталии критикует туристический бизнес
Фото: Openverse by Человек с Урала is licensed under CC BY 2.0

"Мы стремимся к тому, чтобы Анталия стала привлекательным центром высококлассного туризма. Однако на текущий момент мы наблюдаем, что основная часть туристов приезжает с пакетными турами и не проявляет значительных финансовых затрат", — отмечает председатель фракции, Озгюр Озель.

Фракция предлагает создание специальной комиссии, которая будет заниматься разработкой стратегии по развитию туризма в городе. "Наша цель — привлечь состоятельных туристов, готовых потратить больше средств", — подчеркивает Озель.

Губернатор Анталии, Аднан Мендерес, ответил на критику фракции, заявив, что город уже активно работает над улучшением условий для туристов. "Мы понимаем, что многие предпочитают пакетные туры, но мы стремимся предоставить им максимальное разнообразие развлечений и экскурсий", — отметил губернатор.

Важно отметить, что Анталия является одним из самых популярных туристических направлений в Турции. Ожидается, что в 2024 году число посещений города превысит миллион.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка

В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.

Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Под Одессой уничтожен корабль ВМС Украины Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Советский танк Т-55 признан американцами
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Гильотина для петухов из Парижа. Чем закончится поездка на Украину армии ЕС
Гильотина для петухов из Парижа. Чем закончится поездка на Украину армии ЕС
Последние материалы
Модель Хике Конинг заявила, что у Леонардо Ди Каприо очень странные привычки в спальне
Что делать, если цветение ваших растений прекратилось?
Катар помогает России возвращать детей
Премьер Бельгии поддержал использование активов РФ для помощи Украине
Кудрявцева назвала арестованного Кологривого своим крашем
Росстандарт установил требования к профессии няни
Протесты в Польше продолжают нарастать
На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту
Новый иск подали в суд против клуба "Мутабор"
Скотт Риттер: Жаль, что груша не ударила Макрона в ответ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников