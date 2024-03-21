Секрет стюардесс: почему они несут два чемодана в полет и что в них хранится

Зачем стюардессы берут с собой в полет два чемодана

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие пассажиры, путешествующие на самолетах, могут заметить, что стюардессы часто берут с собой на борт два чемодана. Это не просто каприз или излишняя осторожность. На самом деле, есть несколько весомых причин, по которым бортпроводники берут с собой дополнительный багаж.

Фото: openverse by jepoirrier is licensed under CC BY-SA 2.0

Во-первых, в одном из чемоданов хранится специальная униформа для работы на борту самолета. Обычно там находится несколько комплектов одежды, комфортная обувь и другие необходимые аксессуары.

Во-вторых, второй чемодан необходим в случае неожиданной задержки или отмены рейса. Если экипаж вынужден остаться в аэропорту на ночь, у них будут под рукой все необходимые вещи: сменная одежда, туалетные принадлежности и т. д.

Наконец, дополнительный багаж может понадобиться в случае форс-мажорных ситуаций во время полета. Например, если на униформу случайно разольется что-то или она испачкается, стюардессы смогут быстро смениться, чтобы продолжить обслуживание пассажиров.