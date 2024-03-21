Эксперт советует: почему органайзер для украшений и бахилы - необходимые вещи в путешествиях

Бывший работник администрации транспортной безопасности США поделился рекомендациями о том, что всегда стоит иметь с собой во время поездок. По данным издания Travel and Leisure, Калеб Хармон-Маршалл отмечает две основные вещи.
Во-первых, он подчеркивает важность небольшого органайзера для украшений, который лучше всего хранить в ручной клади. Это поможет быстро снять аксессуары при прохождении досмотра в аэропорту, избегая потери в сумке.
Кроме того, эксперт рекомендует всегда иметь под рукой одноразовые бахилы, которые могут оказаться полезными при прохождении контроля безопасности. Этот недорогой аксессуар занимает мало места в ручной клади и предотвращает необходимость стоять на грязном полу аэропорта без обуви.
Артист не желает говорить об уехавших артистах.