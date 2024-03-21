Избегайте этих ошибок во время полета: советы от стюардесс

Стюардессы рассказали, что никогда не стоит делать во время перелета

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Никто не может лучше знать, какие действия во время полета следует избегать, чем стюардессы. Бортпроводницы поделились с изданием Huffpost основными ошибками пассажиров, которые они совершают на борту самолета.

Фото: flickr.com by Роб Старлинг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одной из самых неудачных идей во время полета является хождение по самолету без обуви. Сохранение чистоты в авиалайнерах, которые совершают множество рейсов в день с минимальной временной задержкой, представляет собой непростую задачу.

"Основной целью уборки самолетов является скрытие запаха, а не его полное удаление. У экипажа просто нет времени для тщательной очистки ковров".

Вторая распространенная ошибка пассажиров — вызов стюардесс по незначительным вопросам.

"Многие думают, что кнопка вызова предназначена для запросов дополнительных напитков и закусок. Но, на самом деле, ее следует использовать в случае чрезвычайных ситуаций".

В-третьих, не стоит брать с собой в салон самолета тяжелую ручную кладь. Стюардессы сообщают, что иногда пассажиры не могут самостоятельно поднять свои сумки и поместить их в багажник над своим сиденьем, поэтому обращаются за помощью к персоналу.

"Никто из нас не хочет получить травму плеча только потому, что вы хотите, чтобы ваша сумка находилась над вами во время полета".