Избегайте этих ошибок во время полета: советы от стюардесс

Никто не может лучше знать, какие действия во время полета следует избегать, чем стюардессы. Бортпроводницы поделились с изданием Huffpost основными ошибками пассажиров, которые они совершают на борту самолета.
Одной из самых неудачных идей во время полета является хождение по самолету без обуви. Сохранение чистоты в авиалайнерах, которые совершают множество рейсов в день с минимальной временной задержкой, представляет собой непростую задачу.
"Основной целью уборки самолетов является скрытие запаха, а не его полное удаление. У экипажа просто нет времени для тщательной очистки ковров".
Вторая распространенная ошибка пассажиров — вызов стюардесс по незначительным вопросам.
"Многие думают, что кнопка вызова предназначена для запросов дополнительных напитков и закусок. Но, на самом деле, ее следует использовать в случае чрезвычайных ситуаций".
В-третьих, не стоит брать с собой в салон самолета тяжелую ручную кладь. Стюардессы сообщают, что иногда пассажиры не могут самостоятельно поднять свои сумки и поместить их в багажник над своим сиденьем, поэтому обращаются за помощью к персоналу.
"Никто из нас не хочет получить травму плеча только потому, что вы хотите, чтобы ваша сумка находилась над вами во время полета".
Артист не желает говорить об уехавших артистах.