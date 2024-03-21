Гражданство ребенка, рожденного на борту: разбираем ключевые аспекты и правовые нюансы

Какое гражданство получит ребенок, родившийся в самолете

Если ребенок появился на свет во время авиаперелета, определение его гражданства может представиться нетривиальной задачей, так как здесь играют роль несколько важных факторов.

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Во-первых, необходимо установить, над территорией какого государства находился воздушный лайнер в момент рождения малыша. Многие страны придерживаются принципа "права почвы", при котором гражданство определяется исходя из места рождения. Следовательно, если ребенок появился на свет во время полета над определенной страной, он может иметь право на гражданство этой страны.

Однако существуют государства, которые также применяют принцип "права крови", согласно которому гражданство зависит от гражданства родителей. В таком случае ребенок может получить гражданство страны, чьими гражданами являются его родители, независимо от места его рождения.

Еще одним важным фактором является регистрация воздушного судна. Некоторые страны могут предоставить гражданство детям, родившимся на борту самолетов, зарегистрированных в этих странах.