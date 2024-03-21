Летние отели в России: цены поднимаются на 15% - РСТ отчет

Отдых в российских отелях станет дороже летом

Согласно сообщению агентства "Москва", ссылаясь на данные Российского союза туриндустрии (РСТ), проживание в российских отелях в период с мая по сентябрь 2024 года подорожает в среднем на 15 процентов по сравнению с предыдущим сезоном. Вместе с этим количество бронирований на летний период увеличилось на 44 процента по всей стране. Популярность туристических направлений таких как Москва (рост на 102 процента), Калининградская область (на 73 процента), Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 49 процентов) продолжает расти, а также наблюдается увеличение интереса к другим регионам.

Фото: Depositphotos

В частности, число бронирований в Смоленской области увеличилось на 100 процентов, а в Калужской и Воронежской областях — на 50 процентов.

Также сообщается, что затраты на заграничный отдых также увеличатся на 10-15 процентов.

"Из-за нестабильного курса рубля по отношению к евро и доллару, цены на международные направления также вырастут", — пояснил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Однако, некоторые туры в летний период станут доступнее. Например, благодаря расширению полетных программ цены на поездки в Шри-Ланку и ОАЭ снизятся.