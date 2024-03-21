Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Planet Today: на дне озера в Италии были обнаружены древние каноэ
Опытные садоводы рассказали, как отучить кота ходить в туалет на грядки
Администрация Байдена представила амбициозные стандарты по автомобильным выбросам
Контроль и влияние на ход капремонта в своем доме
Окрашивание бровей без химии: четыре домашних рецепта для идеального взгляда
Ученые рассказали о рисках периодического голодания для здоровья сердца
Чем нельзя подкармливать малину?
Центробанк: ОСАГО подорожает в 31 регионе России
Шоколадный пудинг: самый быстрый и простой рецепт десерта в микроволновке
Летние отели в России: цены поднимаются на 15% - РСТ отчет

Отдых в российских отелях станет дороже летом

Туризм

Согласно сообщению агентства "Москва", ссылаясь на данные Российского союза туриндустрии (РСТ), проживание в российских отелях в период с мая по сентябрь 2024 года подорожает в среднем на 15 процентов по сравнению с предыдущим сезоном. Вместе с этим количество бронирований на летний период увеличилось на 44 процента по всей стране. Популярность туристических направлений таких как Москва (рост на 102 процента), Калининградская область (на 73 процента), Санкт-Петербург и Краснодарский край (по 49 процентов) продолжает расти, а также наблюдается увеличение интереса к другим регионам.

Отдых в российских отелях станет дороже летом
Фото: Depositphotos

В частности, число бронирований в Смоленской области увеличилось на 100 процентов, а в Калужской и Воронежской областях — на 50 процентов.

Также сообщается, что затраты на заграничный отдых также увеличатся на 10-15 процентов.

"Из-за нестабильного курса рубля по отношению к евро и доллару, цены на международные направления также вырастут", — пояснил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Однако, некоторые туры в летний период станут доступнее. Например, благодаря расширению полетных программ цены на поездки в Шри-Ланку и ОАЭ снизятся.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком

Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.

Невестка Ширвиндта вспомнила первую встречу с артистом
Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Советский танк Т-55 признан американцами
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
В селе Козинка под Белгородом уничтожены все украинские боевики, заявили в Минобороны
Молодую жену Игоря Николаева пристыдили за образ уборщицы
Молодую жену Игоря Николаева пристыдили за образ уборщицы
Последние материалы
Отдых в российских отелях станет дороже летом
Контроль и влияние на ход капремонта в своем доме
Окрашивание бровей без химии: четыре домашних рецепта для идеального взгляда
Ученые рассказали о рисках периодического голодания для здоровья сердца
Чем нельзя подкармливать малину?
Центробанк: ОСАГО подорожает в 31 регионе России
Шоколадный пудинг: самый быстрый и простой рецепт десерта в микроволновке
Эмили Ратаковски переделала помолвочное кольцо после развода
Как не превратить дом в склад ненужной мебели и техники
RBZ: ученые обнаружили новый вид химер "акулу-призрак" близ берегов Таиланда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников