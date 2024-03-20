Экономьте на отпуске: специальные предложения по раннему бронированию

Россиянам рассказали, как сэкономить до 60% на туре за границу

Согласно заявлению руководителя турфирмы и блогера Юлии Савицкой, акция раннего бронирования может принести существенные экономические выгоды, позволяя сэкономить около 60% от общей стоимости тура за границу. Особенно значительные скидки ощутимы для туристов, выбирающих премиальные отели и услуги в люксовом сегменте.

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"Летний сезон является периодом наибольшего спроса среди туристов. Чтобы сэкономить на поездке, рекомендуется воспользоваться акцией раннего бронирования, которая обеспечит скидку около 60%. Особенные преимущества этой акции ощутимы для путешественников, предпочитающих услуги премиум-класса и проживание в роскошных отелях. Раннее бронирование становится доступным за полгода до даты поездки. Кроме того, данная акция предоставляет гибкую систему оплаты, позволяя расплатиться за тур постепенно, частями", — поделилась Савицкая.

Эксперт в сфере туризма также отметила, что окончательная сумма тура зависит от текущего курса доллара или евро. В случае роста валютного курса, выгоднее всего быстрее оплатить оставшуюся сумму.

"Я рекомендую планировать поездку на май или начало июня. Путешественники, купившие тур с вылетом до 10 июня, могут быть уверены, что они получили его по наилучшей цене. Таким образом, можно сэкономить до 40% в сравнении с поездками в июле и августе. Что касается горящих туров, сейчас крайне редко удается приобрести тур в хороший отель в летний период", — дополнила Савицкая.

Ранее Фахд Хамидаддин, директор управления по туризму Саудовской Аравии, отметил, что интерес российских туристов к курортам Саудовской Аравии заметно возрос, а поток туристов в страну вырос вдвое по сравнению с 2022 годом. Он также упомянул, что посещение страны на Аравийском полуострове происходит не только для отдыха, но и по религиозным мотивам, в частности, для совершения паломничества в Мекку и Медину.