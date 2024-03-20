Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых в российских отелях станет дороже летом
Контроль и влияние на ход капремонта в своем доме
Окрашивание бровей без химии: четыре домашних рецепта для идеального взгляда
Ученые рассказали о рисках периодического голодания для здоровья сердца
Чем нельзя подкармливать малину?
Центробанк: ОСАГО подорожает в 31 регионе России
Шоколадный пудинг: самый быстрый и простой рецепт десерта в микроволновке
Эмили Ратаковски переделала помолвочное кольцо после развода
Как не превратить дом в склад ненужной мебели и техники
Экономьте на отпуске: специальные предложения по раннему бронированию

Россиянам рассказали, как сэкономить до 60% на туре за границу

Туризм

Согласно заявлению руководителя турфирмы и блогера Юлии Савицкой, акция раннего бронирования может принести существенные экономические выгоды, позволяя сэкономить около 60% от общей стоимости тура за границу. Особенно значительные скидки ощутимы для туристов, выбирающих премиальные отели и услуги в люксовом сегменте.

Россиянам рассказали, как сэкономить до 60% на туре за границу
Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Летний сезон является периодом наибольшего спроса среди туристов. Чтобы сэкономить на поездке, рекомендуется воспользоваться акцией раннего бронирования, которая обеспечит скидку около 60%. Особенные преимущества этой акции ощутимы для путешественников, предпочитающих услуги премиум-класса и проживание в роскошных отелях. Раннее бронирование становится доступным за полгода до даты поездки. Кроме того, данная акция предоставляет гибкую систему оплаты, позволяя расплатиться за тур постепенно, частями", — поделилась Савицкая.

Эксперт в сфере туризма также отметила, что окончательная сумма тура зависит от текущего курса доллара или евро. В случае роста валютного курса, выгоднее всего быстрее оплатить оставшуюся сумму.

"Я рекомендую планировать поездку на май или начало июня. Путешественники, купившие тур с вылетом до 10 июня, могут быть уверены, что они получили его по наилучшей цене. Таким образом, можно сэкономить до 40% в сравнении с поездками в июле и августе. Что касается горящих туров, сейчас крайне редко удается приобрести тур в хороший отель в летний период", — дополнила Савицкая.

Ранее Фахд Хамидаддин, директор управления по туризму Саудовской Аравии, отметил, что интерес российских туристов к курортам Саудовской Аравии заметно возрос, а поток туристов в страну вырос вдвое по сравнению с 2022 годом. Он также упомянул, что посещение страны на Аравийском полуострове происходит не только для отдыха, но и по религиозным мотивам, в частности, для совершения паломничества в Мекку и Медину.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком

Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.

Невестка Ширвиндта вспомнила первую встречу с артистом
Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Советский танк Т-55 признан американцами
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
В селе Козинка под Белгородом уничтожены все украинские боевики, заявили в Минобороны
Молодую жену Игоря Николаева пристыдили за образ уборщицы
Молодую жену Игоря Николаева пристыдили за образ уборщицы
Последние материалы
Окрашивание бровей без химии: четыре домашних рецепта для идеального взгляда
Ученые рассказали о рисках периодического голодания для здоровья сердца
Чем нельзя подкармливать малину?
Центробанк: ОСАГО подорожает в 31 регионе России
Шоколадный пудинг: самый быстрый и простой рецепт десерта в микроволновке
Эмили Ратаковски переделала помолвочное кольцо после развода
Как не превратить дом в склад ненужной мебели и техники
RBZ: ученые обнаружили новый вид химер "акулу-призрак" близ берегов Таиланда
Audi планирует выпустить новый электромобиль в 2027 году
Как долго нужно варить перепелиные яйца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников