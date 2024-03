Экономьте на отпуске: специальные предложения по раннему бронированию

Согласно заявлению руководителя турфирмы и блогера Юлии Савицкой, акция раннего бронирования может принести существенные экономические выгоды, позволяя сэкономить около 60% от общей стоимости тура за границу. Особенно значительные скидки ощутимы для туристов, выбирающих премиальные отели и услуги в люксовом сегменте.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic