Исследуйте новые горизонты: жизнь в Буддийском храме в Таиланде

Путешествия являются одним из наилучших способов для личностного роста и приобретения новых впечатлений. Известный тревел-блогер @dashapereval поделился на своем канале уникальным опытом проживания в буддийском храме в Таиланде.
По её словам, для этого необходимо заранее связаться с монастырем и договориться о приеме. Основное требование — проявлять уважение к местным традициям и соблюдать установленные правила. В храме придется вставать на рассвете, заниматься медитацией, участвовать в ритуалах и помогать монахам с бытовыми делами.
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.