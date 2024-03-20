Исследуйте новые горизонты: жизнь в Буддийском храме в Таиланде

Блогер рассказала, как можно пожить в буддийском храме в Таиланде

0:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия являются одним из наилучших способов для личностного роста и приобретения новых впечатлений. Известный тревел-блогер @dashapereval поделился на своем канале уникальным опытом проживания в буддийском храме в Таиланде.

Фото: web.archive.org by раджараман сундарам is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По её словам, для этого необходимо заранее связаться с монастырем и договориться о приеме. Основное требование — проявлять уважение к местным традициям и соблюдать установленные правила. В храме придется вставать на рассвете, заниматься медитацией, участвовать в ритуалах и помогать монахам с бытовыми делами.