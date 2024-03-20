Платежные карты "Мир" на Кубе: все, что нужно знать туристу в 2024 году

Карта "Мир" на Кубе не избавит россиян от необходимости в наличных

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Уже целый день национальная платежная карта "Мир" обсуждается в двух новостных отчетах. Один из них связан с тем, что с 30 марта эти карты не будут приниматься в Армении, в то время как на Кубе они будут приниматься повсюду.

Фото: Официальный сайт ГосДума РФ

Министр туризма Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил о том, что на Кубе прием карт платежной системы "Мир" станет обязательным для всех заведений. Это предполагает перепрограммирование POS-терминалов в каждой торговой точке.

Он также уточнил, что начиная с начала марта, наличные уже можно снимать с банкоматов при помощи российских карт. Эти меры направлены на увеличение числа российских туристов, которых в прошлом году было около 185 тысяч.

Однако редакция TurDom. ru задала вопросы о том, насколько гладко будет происходить использование российских карт на Кубе, и смогут ли туристы избавиться от наличных долларов.

С банкоматами все более-менее ясно: они будут перепрограммированы для приема карт "Мир", но выдача наличных будет в кубинских песо с комиссией соответствующего банка.

Важно учитывать, что на Кубе существует несколько курсов валюты. Первый курс, который можно найти в поисковиках, составляет примерно от 20 до 40 песо за доллар, но он не отражает реальной ситуации. Официальный курс Национального банка Кубы — 120 песо за доллар по состоянию на 20 марта 2024 года.

Также существует черный рынок, где курс доллара превышает официальный более чем в два раза. Например, на 20 марта "подпольный" курс составлял 300-320 песо за доллар.

Это информация для размышлений туриста, который стоит перед выбором, брать ли наличные доллары или достаточно банковской карты.

Мнения подписчиков телеграм-канала "Крыша ТурДома" разделились. Некоторые считают, что удобнее пользоваться картой, чем нести наличные, но другие указывают на проблемы с курсом обмена и доступностью технологии, особенно в маленьких магазинах.

Также следует учитывать проблему перепрограммирования кассовых и автономных POS-терминалов под карты "Мир", о чем говорил кубинский министр. Не все владельцы малых магазинов могут быть готовы к этому, особенно если российские туристы посещают их редко и предпочитают расплачиваться наличными.

Российские карты начали работать на острове в декабре прошлого года, но не везде их принимают. Как отмечают на кубинских туристических форумах, хотя в Гаване уже много заведений, где принимают карты "Мир", иногда с изображением, все равно не удастся расплатиться ими везде.

Туристам советуют иметь план Б, так как на Кубе всегда нужно быть готовым к неожиданностям.