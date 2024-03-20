Избегайте проблем в путешествиях: проверьте свой загранпаспорт на ошибки

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Ошибки в цифрах, которые сделают ваш загранпаспорт недействительным

1:31
Туризм

Путешествие с ошибками в международном паспорте может превратиться в неприятный опыт ещё до его начала. Неприятные ситуации могут возникнуть прямо в аэропорту при проверке документов. Поэтому важно убедиться, что ваш международный паспорт в порядке ещё до начала путешествия. Генеральный директор компании Smart Engine, доктор технических наук Владимир Арлазаров, поделился советами, на что следует обратить внимание.

Ошибки в цифрах, которые сделают ваш загранпаспорт недействительным
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Особое внимание стоит уделить машиночитаемой зоне, представляющей собой две строки с буквами и цифрами в нижней части паспорта на белом фоне. При заполнении этой зоны используется специальный шрифт OCR-B размером 1, пояснил генеральный директор компании-разработчика.

Особенно важно проверить написание цифр 1 и 7. Неправильным считается написание цифры 1 с чертой или "зачёской", а также семёрки без плавного изгиба.

Арлазаров отметил, что для обеспечения большей надежности лучше выбрать биометрический вариант международного паспорта на 10 лет. В этом случае все данные хранятся на чипе, что обеспечивает защиту от ошибок.

При получении паспорта важно осмотреть его и убедиться в отсутствии ошибок. Это занимает не более 10 минут, но может избежать много неприятностей. Следует внимательно проверить все строки, включая место рождения. Например, если вместо буквы "I" напечатана "J", паспорт может быть признан недействительным.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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