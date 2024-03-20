Откройте двери романтике: топ-10 мест для влюбленных в России

В России имеется обилие уютных мест для романтических путешествий. Эксперты Tutu выделили десять прекрасных мест, подходящих для отдыха вдвоем.
Некоторые из этих укромных уголков находятся совсем близко к Москве. Например, в Тульской области можно насладиться вкуснейшими пряниками, а в Ясной Поляне стоит попробовать знаменитый анковский пирог.
Весной особенно приятно отправиться на природу. Например, на Куршской косе в Калининградской области можно наблюдать за множеством разнообразных птиц, а в Приморском крае в это время расцветает рододендрон.
Опытные путешественники могут отправиться на байдарках по Енисею или посетить национальный парк "Красноярские Столбы". В Когалыме же можно организовать увлекательное сафари-дайвинг среди скатов.
Те, кто хочет насладиться красотами природы, могут отправиться на экскурсию для наблюдения за китами в Мурманской области или провести время на виноградниках Краснодарского края. В Ставропольском крае стоит посетить природные купели на горе Машук.
А романтическое свидание можно устроить на набережной Самары или в Саратове, где находится памятник влюбленным.
Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.