Откройте двери романтике: топ-10 мест для влюбленных в России

Названы 10 лучших мест для совместных поездок

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России имеется обилие уютных мест для романтических путешествий. Эксперты Tutu выделили десять прекрасных мест, подходящих для отдыха вдвоем.

Фото: unsplash.com by Oziel Gómez ozgomz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Некоторые из этих укромных уголков находятся совсем близко к Москве. Например, в Тульской области можно насладиться вкуснейшими пряниками, а в Ясной Поляне стоит попробовать знаменитый анковский пирог.

Весной особенно приятно отправиться на природу. Например, на Куршской косе в Калининградской области можно наблюдать за множеством разнообразных птиц, а в Приморском крае в это время расцветает рододендрон.

Опытные путешественники могут отправиться на байдарках по Енисею или посетить национальный парк "Красноярские Столбы". В Когалыме же можно организовать увлекательное сафари-дайвинг среди скатов.

Те, кто хочет насладиться красотами природы, могут отправиться на экскурсию для наблюдения за китами в Мурманской области или провести время на виноградниках Краснодарского края. В Ставропольском крае стоит посетить природные купели на горе Машук.

А романтическое свидание можно устроить на набережной Самары или в Саратове, где находится памятник влюбленным.