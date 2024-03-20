Отпугнуть или предупредить? Амстердам призывает к "Держись подальше"

Амстердам ведет борьбу с "вредными" туристами

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Амстердама разработали специальную кампанию под названием "Держись подальше" с целью борьбы с нежелательными туристами. В рекламных видеороликах показываются проблемы, которые возникают из-за посетителей города. По словам главы городского центра Софьяны Мбарки, цель кампании — изменить некоторые представления, связанные с Амстердамом.

Фото: commons.wikimedia.org by Juke Schweizer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Основное внимание в рамках кампании уделяется британским туристам, которые часто приезжают в город. В рекламных роликах показываются ситуации, вызванные пребыванием туристов. Местные власти надеются, что это поможет отпугнуть часть посетителей. В ближайшем будущем планируется перевести ролики на итальянский, испанский и французский языки.

Для финансирования кампании министерство юстиции Нидерландов выделило 85 000 евро, а городские власти добавили еще 55 000 евро.