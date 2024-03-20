Безвизовый отдых в Таиланде: важные детали о продлении для российских граждан

Таиланд продлит для россиян безвизовую программу

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планы Таиланда на продление безвизовой программы для российских туристов находятся в стадии рассмотрения. В настоящее время тайское туристическое управление анализирует возможность продления 90-дневного безвизового режима для граждан России. Соглашение, действующее до 30 апреля, планируется продлить минимум на год. Решение об этом ожидается до конца апреля, по информации тайских СМИ.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0

Предложенное продление безвизового режима может привести к заметному увеличению числа туристов из России, посещающих Таиланд. Это также будет выгодно для местного туристического бизнеса.

С 16 октября 2023 года Королевское правительство Таиланда утвердило временную и одностороннюю схему освобождения от туристических виз для российских граждан, позволяющую въезжать в страну с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года и пребывать там до 90 дней без необходимости оформления визы.

Несмотря на это, некоторые туристы ищут способы продления своего пребывания в стране. Один из таких способов — совершение краткосрочной поездки в Камбоджу для получения нового въездного штампа, который позволяет остаться в Таиланде еще на 30 дней. Другой вариант — поездка в консульство Таиланда в Лаосе для получения визы на три месяца.