Безвизовый отдых в Таиланде: важные детали о продлении для российских граждан

Планы Таиланда на продление безвизовой программы для российских туристов находятся в стадии рассмотрения. В настоящее время тайское туристическое управление анализирует возможность продления 90-дневного безвизового режима для граждан России. Соглашение, действующее до 30 апреля, планируется продлить минимум на год. Решение об этом ожидается до конца апреля, по информации тайских СМИ.
Предложенное продление безвизового режима может привести к заметному увеличению числа туристов из России, посещающих Таиланд. Это также будет выгодно для местного туристического бизнеса.
С 16 октября 2023 года Королевское правительство Таиланда утвердило временную и одностороннюю схему освобождения от туристических виз для российских граждан, позволяющую въезжать в страну с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года и пребывать там до 90 дней без необходимости оформления визы.
Несмотря на это, некоторые туристы ищут способы продления своего пребывания в стране. Один из таких способов — совершение краткосрочной поездки в Камбоджу для получения нового въездного штампа, который позволяет остаться в Таиланде еще на 30 дней. Другой вариант — поездка в консульство Таиланда в Лаосе для получения визы на три месяца.
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