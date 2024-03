Безвизовый отдых в Таиланде: важные детали о продлении для российских граждан

Планы Таиланда на продление безвизовой программы для российских туристов находятся в стадии рассмотрения. В настоящее время тайское туристическое управление анализирует возможность продления 90-дневного безвизового режима для граждан России. Соглашение, действующее до 30 апреля, планируется продлить минимум на год. Решение об этом ожидается до конца апреля, по информации тайских СМИ.

Фото: Wikipedia by Pete Stewart from Perth, Australia. Paradise in Phuket is licensed under CC BY-SA 2.0