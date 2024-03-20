Опасная жара в Рио: температура достигла 62°C, метеорологи бьют тревогу

На популярном курорте, удалённом отсюда на другом конце земного шара, зафиксирован невероятный тепловой рекорд. В Рио-де-Жанейро власти вынуждены были объявить экстренное предупреждение из-за крайне высоких температур.
В районе Гуаратиба термометры зафиксировали рекордную температуру — до 62 градусов Цельсия. Это самый высокий показатель за последние десять лет, по данным метеорологов. Индекс тепла учитывает влажность и ощущения людей, но, согласно информации от системы метеорологических предупреждений Rio Alert, фактическая максимальная температура в городе в понедельник составила "всего" 42 градуса Цельсия, что тоже является опасным.
Туристы отмечают, что можно немного освежиться в море, находясь на пляже. Однако большинство жителей Бразилии подвергаются риску, так как такая высокая температура представляет серьезную угрозу.
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