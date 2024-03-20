Избегайте штрафов и ареста: соблюдайте требования по документам при поездках в Турцию, советует МИД Великобритании

Британское Министерство иностранных дел настоятельно напоминает своим гражданам о важности соблюдения строгих правил в отношении ношения удостоверений личности во время поездок в Турцию. По заявлению представителей МИДа Великобритании, отказ от предъявления удостоверения личности может повлечь за собой штрафы или даже задержание.
Согласно информации от министерства, полиция может осуществлять проверку документов на контрольных пунктах, особенно в оживленных районах, и все путешественники должны быть готовы предъявить свои документы, подтверждающие их личность. В случае, если паспорт просрочен, туристы могут столкнуться с проблемами при получении визы для посещения страны.
Кроме того, британцам рекомендуется иметь копию визы при долгосрочных поездках, хотя для пребывания менее 90 дней виза не требуется. Также важно помнить, что при въезде в Турцию паспорт должен быть действительным не менее 150 дней с момента прибытия до окончания срока его действия.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.