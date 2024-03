Зимний туризм в России: мурманск, Байкал и Алтай - лидеры бронирований

Стало известно, куда россияне предпочитали путешествовать в эту зиму. Исследование, проведенное совместно Ostrovok. ru и ЮMoney, показало, что туристы все чаще выбирают направления для активного и приключенческого отдыха — сообщает Петербург2.

Фото: unsplash.com by Коди Блэк is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain