Зимний туризм в России: мурманск, Байкал и Алтай - лидеры бронирований

Зимой россияне отправлялись в приключения чаще обычного

Стало известно, куда россияне предпочитали путешествовать в эту зиму. Исследование, проведенное совместно Ostrovok. ru и ЮMoney, показало, что туристы все чаще выбирают направления для активного и приключенческого отдыха — сообщает Петербург2.

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Мурманская область оказалась одним из наиболее популярных направлений, привлекая на 85% больше туристов по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, бронирования размещения на озере Байкал выросли на треть по сравнению с прошлым годом.

Популярность горнолыжных курортов также выросла на 10%. Например, бронирования размещения на курортах Алтая увеличились более чем в полтора раза, а в Приэльбрусье — на 20%.

Кроме того, наблюдался рост посещаемости родины Деда Мороза. В этом году число бронирований в гостиницах Великого Устюга выросло на 5%.