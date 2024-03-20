Наслаждайтесь горнолыжным сезоном до апреля: обильные снегопады продлят катание

Горнолыжники в настоящее время имеют возможность продолжить катание на горнолыжных курортах на юге России. Об этом заявил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. Он отметил, что благодаря значительным снегопадам зимой горнолыжный сезон в этом регионе будет продлен до конца первой декады апреля.
"Обычно к концу марта горнолыжный сезон завершается, однако из-за обильных осадков этой зимой мы ожидаем, что катание на горных склонах будет доступно даже до первых дней апреля", — отметил эксперт.
Однако остается высокий уровень опасности от лавин, что остается серьезной проблемой для горнолыжников в это время года. Вильфанд предупреждает о возможности схода лавин в Южном и Северо-Кавказском регионах 20 и 21 марта.
По его прогнозу, температура на севере Урала, в Сибири и северо-востоке Европейской части России будет на 12-15 градусов ниже обычной. В некоторых районах она может опуститься до минус 29-33 градусов.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.