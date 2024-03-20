Наслаждайтесь горнолыжным сезоном до апреля: обильные снегопады продлят катание

Горнолыжный сезон в южной части России продлится до конца первой декады апреля

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Горнолыжники в настоящее время имеют возможность продолжить катание на горнолыжных курортах на юге России. Об этом заявил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. Он отметил, что благодаря значительным снегопадам зимой горнолыжный сезон в этом регионе будет продлен до конца первой декады апреля.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Обычно к концу марта горнолыжный сезон завершается, однако из-за обильных осадков этой зимой мы ожидаем, что катание на горных склонах будет доступно даже до первых дней апреля", — отметил эксперт.

Однако остается высокий уровень опасности от лавин, что остается серьезной проблемой для горнолыжников в это время года. Вильфанд предупреждает о возможности схода лавин в Южном и Северо-Кавказском регионах 20 и 21 марта.

По его прогнозу, температура на севере Урала, в Сибири и северо-востоке Европейской части России будет на 12-15 градусов ниже обычной. В некоторых районах она может опуститься до минус 29-33 градусов.