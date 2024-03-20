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Thai Airways возвращается в Россию

Авиакомпания Thai Airways собирается возобновить полеты в Россию

1:58
Туризм

Thai Airways, которая ранее выполняла перелеты между Бангкоком и Москвой, временно прекратила эти рейсы из-за пандемии коронавируса. Теперь появилась информация о планах авиакомпании возобновить полеты в Россию в 2024 году. Это было объявлено представителями Thai Airways во время их визита в Москву.

Авиакомпания Thai Airways собирается возобновить полеты в Россию
Фото: Openverse by cseeman is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"Они активно готовятся к этому", — поделился информацией Константин Кинель, руководитель отдела маркетинга московского офиса Управления по туризму Таиланда (TAT), в интервью для TourDom. ru.

Пока нет точной даты начала регулярных рейсов. Также неизвестно, кто будет ответственен за роль генерального торгового агента (GSA), который будет работать от имени Thai Airways.

Thai Airways не выполняла рейсы в Россию в течение 4 лет. Хотя обсуждения о возможном возвращении авиакомпании на российский рынок периодически возобновлялись, конкретные шаги не предпринимались. В этом году появилась некоторая ясность, и тайский премьер-министр Сретта Тависин высказался относительно возобновления полетов.

На данный момент Thai Airways обслуживает более 50 международных и 10 внутренних направлений, включая страны Южной и Юго-Восточной Азии, такие как Япония и Филиппины, а также Австралию и Новую Зеландию.

Прямые рейсы из Москвы в Бангкок могут быть востребованы российскими пассажирами в качестве стыковочных рейсов. В случае возвращения в Москву Thai Airways сможет конкурировать с "Аэрофлотом", который также предлагает рейсы из Шереметьево в Бангкок и на Пхукет, используя самолеты Airbus A350-900 и Boeing 777-300ER.

Многое будет зависеть от цен, предлагаемых Thai Airways. Например, в марте билеты на рейсы до Бангкока с "Аэрофлотом" продаются по цене от 35,5 тыс. рублей в одну сторону.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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