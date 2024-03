Топ мест для майских каникул: российские туристы выбирают Санкт-Петербург, Казань и Минск

Эксперты сообщили о городах, где российские туристы наиболее активно бронируют апартаменты на майские праздники, а также представили информацию о ценах на краткосрочную аренду жилья, передает портал Суточно. ру.

Фото: lujohotel.com by Lujo Hotel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license