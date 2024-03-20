Топ мест для майских каникул: российские туристы выбирают Санкт-Петербург, Казань и Минск

Популярные у туристов города, где можно снять самое недорогое жилье

Эксперты сообщили о городах, где российские туристы наиболее активно бронируют апартаменты на майские праздники, а также представили информацию о ценах на краткосрочную аренду жилья, передает портал Суточно. ру.

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Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заказы на проживание с 28 апреля по 9 мая и выяснили, что средняя стоимость аренды жилья в России за первую декаду мая составила 4,4 тысячи рублей в сутки.

Главным образом, пользователи выбирают жилье на четыре дня и на 10% больше тратят на проживание, чем год назад — примерно 17 тысяч рублей.

Наиболее востребованными направлениями являются Санкт-Петербург, Казань и Минск. Также в число популярных входят Сочи, Москва, Нижний Новгород, Зеленоградск, Калининград, Кисловодск и Волгоград.

Самая доступная аренда из перечисленных городов предлагается в Калининграде — за 3,6 тысячи рублей в сутки, в Кисловодске — за 4,1 тысячи. В Сочи, Санкт-Петербурге, Волгограде и Зеленоградске цены выше — в среднем 4,7 тысячи рублей в сутки. В Москве туристы платят в среднем пять тысяч рублей за апартаменты в день, в Нижнем Новгороде и Казани — по 5,7 тысячи. Самые высокие цены зафиксированы в Минске — 6,4 тысячи рублей.