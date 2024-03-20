Откройте мир кошачьих аттракционов: города для настоящих ценителей хвостатых

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Известны самые "кошачьи" города по мнению россиян

3:08
Туризм

По мнению россиян, Стамбул, Зеленоградск и Сочи считаются самыми "кошачьими" городами, так как в них кошки часто проявляют привязанность к людям, просят ласки и угощения у прохожих. Кроме того, в этих городах имеются музеи, посвященные этим пушистым друзьям, сообщили в "Яндекс Путешествиях". Согласно данным исследования, в котором участвовало 5 тысяч человек, в топ-5 самых "кошачьих" городов входят Стамбул (33% голосов), Зеленоградск (30%), Сочи (10%), а также все города Кипра (9%) и Котор (4%).

Известны самые "кошачьи" города по мнению россиян
Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Стамбул заслуженно называют кошачьей столицей мира, где кошки встречаются повсюду, а местные жители относятся к ним с особым трепетом. В городе можно найти музей кошек, открытый в октябре 2023 года, и насладиться красотами дворцов и мечетей в компании этих животных. Стоимость перелета туда и обратно для двоих с багажом в марте составит около 70 тысяч рублей, а проживание на шестидневном отдыхе в четырехзвездочном отеле у моря обойдется в 42 тысячи рублей.

Зеленоградск, уютный городок рядом с Калининградом, также славится своей кошачьей атмосферой. Здесь можно найти граффити, скульптуры и даже кошачий городок с домиками для кошек, которые местные жители заботливо оберегают и покормят. Кроме того, в городе есть музей кошек "Мурариум". Путешествие в Зеленоградск на шестидневный отдых обойдется примерно в 21 тысячу рублей за перелет и 35 тысяч рублей за проживание в четырехзвездочном отеле.

Сочи привлекает кошек благодаря теплому климату и большому количеству туристов, которые всегда готовы погладить и побаловать их вкусностями. Здесь можно насладиться Олимпийским парком, Дендрарием, а также красотами парков и водопадов. Стоимость перелета и проживания для двоих в марте составит примерно 46 тысяч и 68 тысяч рублей соответственно.

Кипр известен своими кошками с древних времен, когда их завезли для борьбы с ядовитыми змеями. Теперь эти кошки стали источником радости и хорошего настроения для местных жителей и туристов. На Кипре можно посетить такие места, как женский монастырь Николая Чудотворца "Кошачьего", где монахини заботятся о десятках кошек. Путешествие на Кипр обойдется примерно в 100 тысяч рублей за перелет и 65 тысяч рублей за проживание в пятизвездочном отеле у моря.

В черногорском Которе также много кошек, особенно в Старой части города, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там даже есть специальная площадь, где разрешено кормить кошек. Путешествие в Котор и обратно обойдется примерно в 148 тысяч рублей за перелет и 93 тысячи рублей за проживание в четырехзвездочном отеле на шесть ночей.

Кроме того, среди городов, которые упоминались респондентами как "кошачьи", также были Анапа, Тбилиси, Абрау-Дюрсо и Санкт-Петербург.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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