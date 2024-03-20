Отдых в ОАЭ и на Шри-Ланке: скидки до 15% на летние путевки

Известны зарубежные курорты, которые подешевеют летом

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом летнем сезоне стоимость отдыха в ОАЭ и на Шри-Ланке ожидается снизиться на 15%, по информации предоставленной доцентом кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Романом Гареевым агентству "Прайм". Этот тренд связан с увеличением числа полетных программ.

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Хотя это может быть привлекательно для тех, кто устал от поездок в Турцию и Египет, есть и некоторые недостатки. Летом в этих регионах не самое популярное время для отдыха, а стоимость путевок в ОАЭ и на Шри-Ланке изначально не находится на самом низком уровне. Цены начинаются от 80 тысяч рублей на человека, включая перелет. Кроме того, продолжительность поездки в эти страны может быть достаточно длительной, что может не подходить всем путешественникам.

Также стоит учитывать, что не во всех отелях доступна система "все включено", что означает дополнительные расходы на питание и напитки для туристов. По мнению Гареева, ожидать повышенного спроса на эти направления летом не стоит. Более точные выводы о популярности этих регионов можно будет сделать после анализа результатов расширения полетных программ.