Без паники: как действовать при пожаре двигателя на борту самолета

Инженер объяснил, почему нельзя паниковать при пожаре в авиадвигателе

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

В беседе со "Звездой" авиационный инженер и историк авиации Николай Якубович пояснил, что если у самолета произошел пожар в двигателе, пассажирам не следует паниковать. По его словам, в авиации, как гражданской, так и военной, установлены определенные процедуры для таких случаев.

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Он отметил, что необходимо избегать паники, так как на борту самолета установлена мощная противопожарная система, способная потушить огонь. Экипаж обычно выключает поврежденный двигатель, активирует противопожарную систему, и, если не удается потушить огонь, стремится к приземлению на ближайшем аэродроме.

Якубович отметил, что инциденты подобного рода случаются, и, к сожалению, иногда имеют трагические последствия, однако такие ситуации встречаются довольно редко. Он напомнил, что экипажи отрабатывают процедуры при пожаре в двигателе на тренажерах на земле, что является частью стандартных инструкций по эксплуатации воздушных судов.