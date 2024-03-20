Секреты экономии на авиабилетах: лучшее время для покупки и скрытые ловушки

Как сэкономить на летнем отдыхе, покупая билеты сейчас

3:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Середина марта считается наиболее выгодным временем для покупки авиабилетов на летние поездки, сообщают эксперты в сфере туризма. "Вечерняя Москва" исследовала, как уже сегодня можно сэкономить на путешествиях.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Специализированные веб-сайты предлагают множество выгодных предложений. Например, билеты из Москвы в Махачкалу и обратно на июнь доступны от 16 тысяч рублей. Путешествие в Калининград и обратно обойдется в 11 тысяч. Билеты в Горно-Алтайск стоят 23 500, в Сочи — 12 600 рублей. Однако цены могут вырасти на 20 процентов за два-три месяца, отмечает директор сообщества туроператоров "Большая страна" Юлия Репникова.

"ВМ" эксперт предупреждает: "В праздничные дни или в период поступления в вуз и подачи документов (середина лета) стоимость может увеличиться вдвое". Худшее время для приобретения билетов — за две-три недели до вылета. Поэтому если ваш отпуск начинается в июне, лучше задуматься о бронировании уже сейчас.

Эксперт рекомендует следить за акциями авиакомпаний, подписываться на их рассылки в интернете и присоединиться к тематическим чатам и социальным сетям, где делятся информацией о выгодных предложениях. В начале весны авиакомпании часто организуют дни распродаж по секретным промокодам.

Также можно воспользоваться субсидированными билетами, если вы имеете на них право (например, молодежь до 23 лет, пожилые люди, многодетные семьи, люди с инвалидностью и их сопровождающие, как сообщает "ВМ"), отмечает Юлия Репникова. Вариантом также является рассмотрение сложных маршрутов с пересадками или прилетом в города, расположенные близко к месту назначения, что иногда значительно дешевле. Например, путешествие Москва — Махачкала может быть дороже, чем полет в Грозный, из-за популярности Дагестана. Некоторые туристы выбирают полет в Грозный, проводят там день, а затем отправляются в Дагестан на автотранспорте.

Необходимо обращать внимание на условия приобретения дешевых билетов, так как за низкой ценой могут скрываться ограничения. Обычно авиакомпании, предлагающие такие билеты, отказываются от многих стандартных пассажирских услуг, таких как питание и багаж. Эти билеты часто бывают невозвратными, а за любые изменения в бронировании взимается дополнительная плата.

Что касается выбора направления, то выгодные авиабилеты часто можно найти вне туристического сезона. Например, летом на Дальнем Востоке считается сезоном, однако в июне на Сахалине можно увидеть птичьи базары, а сакура обычно цветет раньше. В сентябре также можно сэкономить на авиабилетах, так как после летних каникул дети возвращаются в школу, а количество туристов в популярных местах снижается.

Кстати, у разных авиакомпаний различаются правила относительно размеров ручной клади и багажа. Путешественники, предпочитающие летать определенной авиакомпанией, могут приобрести специальную сумку, соответствующую их требованиям. Такие сумки доступны на онлайн-платформах от 800 рублей.

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, отмечает, что из-за ограничений на международные полеты цены на билеты в другие страны увеличились. Он также указывает на вариации цен в зависимости от количества рейсов, отмечая, что в настоящее время наибольшее количество рейсов осуществляется в Турцию, а билеты туда и обратно стоят около 30 тысяч рублей. Среди популярных направлений также выделяются ОАЭ, Таиланд и Армения.