Отели на любой вкус: уникальный опыт для искушенных путешественников

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Топ-3 самых необычных отеля

1:16
Туризм

Многие современные гостиницы стремятся обеспечить современность и комфорт, но именно из-за этого они часто не вызывают ярких впечатлений у туристов.

Топ-3 самых необычных отеля
Фото: Openverse by heatheronhertravels is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Тем не менее, среди таких стандартных вариантов существуют необычные отели, о которых далеко не все знают.

  1. "Подводный" отель в Танзании
    Танзания уже сама по себе является экзотическим направлением, доступным не каждому туристу. Здесь одна из европейских компаний решила построить уникальный отель.
    Отель предлагает гостям жить в подводных номерах, выполненных из прозрачных материалов, а также в частях, выходящих над воду. Он находится в удалении от берега примерно на 250 метров.

  2. Отель для ценителей французской истории
    Во Франции существует отель, функционирующий уже не одно столетие, который можно считать настоящей исторической достопримечательностью.
    Мебель и произведения искусства в этом отеле также являются антиквариатом.

  3. Отель для любителей снега
    Для тех, кто предпочитает нестандартный отдых, существует настоящий ледяной отель, где все комнаты изготовлены изо льда.
    Гостям предоставляются различные способы для согревания. Интересно, что в этом шведском отеле температура всегда на семь градусов ниже нуля.
ТОП 10 НЕОБЫЧНЫХ ОТЕЛЕЙ В МИРЕ
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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