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Летние путешествия 2024: куда собираются россияне чаще всего

Более трети россиян планируют отправиться в путешествие этим летом

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Туризм

Из совместного опроса ВТБ и банка "Открытие" выяснилось, что более 34% россиян намерены отправиться в путешествие летом 2024 года.

Более трети россиян планируют отправиться в путешествие этим летом
Фото: unsplash.com by Tomas Salas tomasalas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно исследованию OneTwoTrip, Турция и Грузия стали самыми популярными направлениями для летнего отдыха среди россиян. Аналитики отметили, что 22,4% респондентов планируют посетить Турцию, в то время как 18,1% предпочтут Грузию. Третье место занимает Таиланд, куда собираются отправиться 4,5% опрошенных. Даже сезон дождей, который приходится на этот период, не останавливает туристов. Изученные данные также указывают на популярность таких стран, как Италия, Великобритания и ОАЭ, в списке желаемых направлений для летнего отпуска россиян.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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