Изучаем ситуацию: ошибка бронирования отеля через "Островок" приводит к юридическим действиям

Туристка не оплатила ночевку в Анталье и улетела бизнес-классом в Москву

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Суд взыскал с сервиса бронирования гостиниц "Островок" стоимость билета в бизнес-классе из Антальи в Москву. Однако отказал в выплате морального вреда, оцененного клиенткой в 3 млн рублей. Представители "Островка" предоставили комментарий по запросу TourDom. ru.

Фото: Openverse by Человек с Урала is licensed under CC BY 2.0

История началась осенью 2022 года, когда Мария Грудина забронировала номер в пятизвездочном отеле Akra Hotel в центре Антальи через сервис "Островок", заплатив 92 тыс. рублей за неделю проживания. Однако по прибытии в отель выяснилось, что бронь не была сделана, и ее не могут поселить. После неудачных попыток решить проблему с помощью службы поддержки "Островка", Мария самостоятельно оплатила размещение в резервном номере на одну ночь за свой счет, поскольку отель был полностью забронирован. Несмотря на усилия, к 12 часам следующего дня ситуация с размещением Марии так и не разрешилась.

По решению Тушинского районного суда, Мария вынуждена была купить обратный билет в Москву в бизнес-классе стоимостью 198 тыс. рублей, так как у нее не было достаточных денежных средств для оплаты проживания в отеле самостоятельно.

"Островок" вернул Марии деньги, заплаченные за проживание, и дополнительно перечислил 105 тыс. рублей "в счет компенсации по услугам бронирования", сумма которой была установлена сервисом совместно с поставщиком.

Мария не согласилась с этими компенсациями и обратилась в суд, требуя взыскать с "Островка" стоимость билетов на обратный рейс в Москву, а также стоимость потерянных обратных билетов и суток проживания. Она оценила моральный вред в 3 млн рублей.

По словам представителей "Островка", проблема была вызвана технической ошибкой со стороны поставщика:

"Из-за сбоя на стороне партнера нам была передана неверная информация о доступности номера. Ошибка была выявлена, когда гость уже находилась в отеле."

Специалисты службы поддержки договорились с отелем о размещении в номере другой категории, но оплата не прошла из-за окончания рабочего времени отдела бронирования. Переговоры были перенесены на следующий день, однако оплата так и не была произведена из-за отказа отеля.

Представители "Островка" утверждают, что сделали все возможное, чтобы решить проблему, но это потребовало времени:

"Как правило, варианты решения предлагаются нашим клиентам в течение часа."