Дальневосточная транспортная прокуратура приняла решительные меры в отношении ИрАэро

Российская авиакомпания не накормила пассажиров и получила штраф

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

За необеспечение пассажиров горячим питанием и размещение в гостинице во время задержки рейса авиакомпанию "ИрАэро" оштрафовали. Эту информацию раскрыла Дальневосточная транспортная прокуратура.

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По данным прокуратуры, пассажиры провели 15 часов в аэропорту Нерюнгри из-за отмены рейса. Однако авиакомпания не предоставила им необходимого питания и напитков, а также не организовала проживание в гостинице. После совместной жалобы пассажиров правоохранительные органы возбудили административное дело по статье 14.4 Кодекса РФ об оказании услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований. "ИрАэро" была вынуждена уплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.