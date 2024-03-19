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Fly Arna: проблемы лицензии из-за отсутствия самолетов – что это значит для пассажиров

Армянская авиакомпания Fly Arna лишилась лицензии на полгода

1:33
Туризм

Лицензия на деятельность армянской бюджетной авиакомпании Fly Arna была временно приостановлена на шесть месяцев, согласно заявлению заместителя министра территориального управления и инфраструктуры Армении, Армена Симоняна. Она будет полностью отозвана, если в течение этого времени компания не приобретет воздушное судно.

Армянская авиакомпания Fly Arna лишилась лицензии на полгода
Фото: Фото: ru.freepik.com

Fly Arna, национальный авиаперевозчик Армении, начал свою деятельность весной 2022 года, совместными усилиями Армянского национального фонда интересов (ANIF) и группы Air Arabia. Он обслуживал маршруты в различные города, включая:

  • Москву
  • Санкт-Петербург
  • Сочи, Новосибирск
  • Тбилиси
  • Шарм-эль-Шейх
  • Дели
  • Багдад

Авиакомпания функционировала как бюджетный перевозчик с базой в аэропорту "Звартноц" в Ереване. В январе она временно прекратила свою деятельность из-за операционных изменений.

СМИ ранее сообщали о проблемах, связанных с невыполнением ANIF ряда условий при создании совместного предприятия, включая отсутствие субсидий на пассажирские перевозки со стороны правительства. Это привело к тому, что один из самолетов был отозван у Fly Arna арабским инвестором. Единственное воздушное судно компании, Airbus A320, было исключено из реестра гражданской авиации в январе текущего года.

В декабре предыдущего года министр экономики Армении Ваан Керобян отмечал, что Fly Arna нуждается в дополнительном финансировании.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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